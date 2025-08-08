Более 3 тысяч человек вступили в книжные клубы в библиотеках Подмосковья

В Подмосковье работает 205 книжных клубов при библиотеках. В них состоят более трех тысяч читателей. Участники встречаются, чтобы обсудить книги, обменяться впечатлениями и советами, что почитать. При библиотеках также есть школы чтения: ребят учат составлять слова из букв, вдумчиво читать и анализировать текст.

В Минкультуры Подмосковья сообщили, что в Губернской библиотеке действуют два клуба: «Волшебная лавка» для подростков и «Заглавные книги», где встречи проходят в литературном кафе «Кофе у Крупской» за чашкой чая или кофе. Здесь обсуждают русскую классику.

В Центральной городской библиотеке имени Тютчева в Балашихе клуб TheBooklers делится философскими мыслями, в Воскресенской городской библиотеке № 4 клуб «Читающие» проводит встречи с интересными людьми и обсуждает книги, а в библиотеке № 4 в Домодедове клуб «Друзья книги» работает более пяти лет, проводит литературные часы и презентации.

По данным ведомства, специалисты Губернской библиотеки отслеживают читательские запросы на портале «МОе Подмосковье». В июле больше всего интересовались книгами по рукоделию, детской литературой и школьной программой.