Более 3 тысяч человек приняли участие в «Диктанте Победы» в Балашихе

Международная акция «Диктант Победы», которую проводит партия «Единая Россия» прошла в Балашихе 24 апреля. Так, в городе работало 60 площадок, а главной из них стала старинная усадьба Горенки — это памятник культуры, где во время Великой Отечественной войны размещался госпиталь для раненых бойцов, там диктант написали 45 человек, включая главу округа Сергея Юрова.

Глава округа Сергей Юров рассказал, что эта акция уже стала хорошей традицией: в Балашихе каждый год открывают много площадок, особенно в школах, и там активно участвуют школьники, студенты, жители и представители молодежных организаций. И в этом году центральной площадкой выбрали усадьбу Горенки именно из‑за ее особой истории — во время войны там был военный госпиталь, и для молодежи это не просто проверка знаний, а возможность прикоснуться к живой истории своей страны.

Большинство вопросов в этом году посвящено 130‑летию со дня рождения маршала Георгия Жукова — именно он остановил немецкие войска под Москвой, и то сражение стало переломным моментом всей войны. Также часть вопросов касалась героев специальной военной операции. Кроме того, на всех площадках акции каждый желающий мог написать письмо с теплыми словами солдатам на фронт — все эти письма скоро доставят в зону спецоперации.

Один из членов ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Соколовский поделился, что участие в диктанте — это хороший повод вспомнить историю, важнейшие события и героев страны, и сегодня это особенно важно, потому что история во многом повторяется, а современные защитники Отечества продолжают традиции мужества. Такие акции, по его словам, помогают сохранить память о прошлом и передать ее будущим поколениям, чтобы действительно никто не был забыт и ничто не было забыто.

Всего в Московской области для «Диктанта Победы» организовали 1 400 площадок. Кроме того, проверить свои знания можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Победителей акции на федеральном уровне пригласят на Парад Победы 9 мая. А те абитуриенты, кто наберет максимальный балл, получат диплом финалиста — он дает преференции при поступлении в вузы.