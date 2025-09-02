Более 3 тысяч человек посетили за неделю аттракцион в парке в Воскресенске

Более 20 тысяч человек прокатились за прошедшую неделю на восьми аттракционах областного проекта «Сказка». Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске занял второе место по посещаемости.

Карусель в воскресенском парке за неделю посетили 3,2 тысячи человек. По данным Министерства благоустройства Подмосковья, в летний сезон при хорошей погоде каждый аттракцион в среднем принимает около 3,5 тысячи человек еженедельно, то есть 12–15 тысяч посетителей в месяц.

Проект «Сказка» стал важной частью программы по развитию общественных пространств региона. Качественный досуг для детей сочетается с эстетически привлекательным оформлением парковых зон. Все конструкции изготовлены из специальных материалов, устойчивых к любым погодным условиям, что позволяет эксплуатировать их круглый год. Особую ценность проекту придает не только его общедоступность, но и уникальный дизайн от художника Дениса Симачева.

Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника и вторника.