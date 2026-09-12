Более 3 тысяч человек посетили фестиваль спорта в Химках

В парке Толстого в Химках прошел спортивный фестиваль «Химки — город единства! Вместе к спортивным успехам». Он стал одной из главных площадок торжеств ко Дню города, собрав более 3 тысяч человек.

Торжественную церемонию открытия провела глава Химок Инна Федотова. С приветственными словами обратились лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Валентин Герасимов. Среди почетных гостей был олимпийский чемпион Александр Лебзяк.

«Химки — спортивный город. Сегодня мы вновь увидели его настоящий характер: сильный, активный, командный и устремленный вперед. Продолжаем двигаться к новым победам вместе!» — отметила Инна Федотова.

В рамках церемонии состоялось награждение. Коллектив спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию получил благодарственное письмо губернатора Московской области Андрея Воробьева в честь 45-летия школы. Спортсменка школы Кристина Ясинская удостоена знака отличия главы округа «За заслуги перед городским округом Химки». Отдельно отметили участников полосы препятствий «Вызов принят» — призерам и победителям вручили кубки, медали и подарки.

Спортивные площадки начали работу с 12:00. Гости посетили секции по боксу, единоборствам, настольному теннису и шахматам. Также работали станция ориентирования, площадка городошного спорта, зона ГТО, детская и патриотическая локации. В программе были показательные выступления воспитанников спортивных школ.

Помимо спортивных секций, работали технологические и патриотические станции. В зоне Дома юного техника «Интеграл» представили выставку техники и дронов. Для отдыха организовали фудкорт. Всего в округе состоялось свыше 30 мероприятий.