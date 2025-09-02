Более 3 тысяч человек посетили фестиваль народных промыслов в Мытищах

В парке Мира в Мытищах прошел традиционный фестиваль «Чаепитие в Мытищах». Он знакомит жителей и гостей с историей, традициями и культурой округа, Подмосковья и России. По данным Минкультуры Подмосковья, праздник собрал более трех тысяч человек.

Для взрослых и детей подготовили насыщенную программу: кукольные спектакли, народные анимационные шоу, мастер-классы от музея промыслов Федоскино и местных учреждений культуры. Одним из ярких моментов стало праздничное шествие «Народные краски» и интерактивные развлечения.

По традиции гости пили чай из самого большого самовара в мире и дегустировали огромный пряник. Фестиваль завершился концертом: на сцене выступил ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии, а главным гостем вечера стали «Бурановские бабушки» — знаменитый фольклорный коллектив и участники «Евровидения».