Более 3 тысяч наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в роддомах с января

Молодые родители при рождении ребенка могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». В его состав входит более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое.

«В наборе мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Женщина сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она получит в роддоме», — говорит министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала года больше трех тысячи мам предпочли получить подарочный набор. Сделать это могут жители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Можно выбрать денежный эквивалент подарка — 20 тысяч рублей. Заявление на выплату примут прямо в роддоме.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.