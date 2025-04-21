Более 3 млн рецептов на льготные лекарства оформили онлайн в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье оформили более 3 миллионов электронных рецептов на льготные препараты. В Московской области их можно получить на приеме у врача или онлайн с помощью телемедицинской консультации. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой, не теряется и не мнется», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

На телемедицинской консультации врач продлит рецепт. Чтобы получить лекарство, пациенту нужно будет всего лишь назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Информация о выписанных рецептах находится в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Записаться на телемедицинскую консультацию можно с помощью этого сервиса, инфомата в поликлинике, через телефон 122, на приеме у врача или в Telegram-боте.