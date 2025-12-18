Более 3 млн бутылок питьевой и минеральной воды произвели в Подмосковье за год

С начала 2025 года подмосковные предприятия произвели более трех миллионов полулитровых бутылок питьевой и минеральной воды без добавок. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Московская область обеспечивает более 45% производства воды в ЦФО и является лидером. Доля региона на российском рынке занимает 16%. Такие объемы выпускают ведущие компании отрасли: ООО «Фонте Аква ПК», ООО «МЕГАПАК», ООО «Нила Спрингс» и ООО «Жемчужина Клина».

В Минсельхозпроде МО отмечают стабильное развитие производства питьевой и минеральной воды. Регион укрепляет позиции на рынке, обеспечивает продовольственную безопасность страны и предоставляет потребителям качественную продукцию.