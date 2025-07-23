Более 3 миллионов поездок оплатили картой «Стрелка» в Химках с начала 2025 года

Химки заняли третье место в Подмосковье по популярности безналичной оплаты проезда. На маршрутах МАП № 8 пассажиры воспользовались картой «Стрелка» 3,6 млн раз.
С января 2025 года почти треть поездок в автобусах Мострансавто оплачивается с помощью транспортной карты «Стрелка». Ежедневно фиксируется свыше 186 тыс. транзакций (без учета социальных карт).
Система лояльности «Стрелки» предоставляет скидки до 35%. Начиная с десятой поездки в течение месяца, скидка увеличивается на 7% и достигает максимума после 51-й поездки. Альтернативные способы оплаты включают карту «Тройка» (тариф «Кошелёк»), банковские карты и социальные проездные.
Актуальное расписание доступно на сайте Мострансавто в разделе «Маршруты и расписания»; в телеграм-боте компании; через виртуального помощника Единой линии связи: 8 (800) 700–31–13.
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