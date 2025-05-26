Более 3 километров тепловых сетей обновят в Домодедове

Капитальный ремонт тепловых сетей по областной государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры» продолжается в муниципалитете. Специалисты модернизируют магистрали общей протяженностью более трех тысяч метров сразу от трех котельных.

Активные подготовительные работы ведутся в котельной на улице Корнеева. Как рассказал заместитель директора предприятия «Теплосеть» Андрей Рыбаков, начинаются земляные работы, произведено ограждение рабочего места и готовятся к демонтажу тепловых сетей диаметром 250 миллиметров и длиной порядка 400 метров.

Действующие трубопроводы сильно изношены, что послужило основанием для масштабной реконструкции. Специалисты заменят тепловые сети и около пяти тепловых камер, а также обновят опорные сооружения.

Все работы планируют закончить до 14 октября. Чтобы жители не остались без отопления, предусмотрена временная резервная линия теплоснабжения. В «Теплосети» пообещали, что внеплановых отключений горячей воды в домах горожан не ожидается.