Более 3 километров теплотрасс обновят в истринском селе Павловская Слобода

В селе Павловская Слобода муниципального округа Истра начался масштабный капитальный ремонт тепловых сетей, там заменят более трех километров трасс. Работы проводят без отключения горячей воды у жителей.

Теплосети обновляют сразу на нескольких улицах: Лесной, Садовой, Карла Маркса, Октябрьской, Луначарского, Стадион, Комсомольской и Ленина. Одновременно с заменой труб проведут и реконструкцию 35 тепловых камер.

Коммуникации в Павловской Слободе проложили около 50 лет назад, капитальный ремонт ни разу не проводили, а локальные замены не давали ощутимого результата. Только за прошлый отопительный сезон здесь зафиксировали порядка 40 прорывов.

Сейчас при ремонте использует современное оборудование: трубы в пенополиуретановой изоляции, устойчивые к коррозии и агрессивной среде. Это повысит надежность системы и значительно сократит теплопотери.

Завершить капремонт планируют в августе, после чего подрядчик приведет близлежащую территорию в порядок. Благодаря модернизации более 5,7 тысяч человек и несколько социальных учреждений обеспечат стабильным теплоснабжением.