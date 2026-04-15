Более 3 километров сетей водоснабжения обновят в поселке Одинцовского округа

Подрядчик проложил 2980 из 3356 метров сетей. Кроме того, рабочие смонтировали 21 из 48 тепловых камер, еще пять находятся сейчас в активной работе.

«Отмечу, что на первом километре трассы коммунальщики уже провели гидравлические испытания — нарушений выявлено не было. На площадке задействовано более 50 человек и семь единиц техники. К данным сетям подключены 38 многоквартирных домов поселка и четыре важных социальных объекта — суммарно объект обслуживает почти четыре тысячи местных жителей», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

Строительные работы в Старом Городке планируется завершить в конце мая, а в июне должно быть восстановлено благоустройство: асфальт, тротуары и газоны.