Более 3 километров газопровода уложили в Архангельском под Красногорском

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В поселке Архангельское активно реализуется программа газификации. Сейчас уложено 3024 метра распределительного газопровода, а к завершению строительно-монтажных работ его общая протяженность составит 3880 метров.

Новая инфраструктура позволит подключить к газу около 80 домов, что значительно улучшит качество жизни местных жителей. После завершения работ домовладельцы смогут установить в своих домах газовое оборудование. Как только будет готов пакет документов на пуск газа, специалисты Мособлгаза приступят к завершающему этапу работы и осуществят газификацию домовладений.

Отметим, что для получения льготной догазификации необходимо, чтобы граждане были собственниками (или членами семьи собственника) индивидуального жилого дома и имели место жительства в доме, подлежащем газификации.

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