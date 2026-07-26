Более 3 километров дорог отремонтируют в Можайске

В Можайском округе продолжаются работы по ремонту дорог на шести улицах — Арсеньевской, Царской, Лужецкой, Гвардейской, Ополченской и Шевардинской. В этом районе города в основном проживают многодетные семьи, для которых новое покрытие сделает передвижение комфортнее.

На пяти улицах из шести уже выполнен полный цикл дорожных работ: произведена отсыпка покрытия с последующим укреплением катком, обустроены удобные подъезды к участкам. Протяженность отремонтированных участков составляет более трех километров. Работы находятся в активной стадии завершения — осталась последняя улица, где подрядчики приступили к финальному этапу.

В 2024 году на этих же улицах по губернаторской программе «Светлый город» установили современные опоры и энергоэффективные фонари. На одной Царской улице смонтировали 62 светильника, общая протяженность новых сетей составила 2740 метров.