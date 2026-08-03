Более 3 километров дорог отремонтировали в Можайске

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось в Можайске 29 июля. Основной темой обсуждения стал контроль за исполнением программы ремонта муниципальных дорог в 2026 году.

На совещании, в котором участвовали представители Госавтоинспекции, дорожных служб и предприятий-перевозчиков, были заслушаны доклады о темпах ремонта на объектах, включенных в программу. Активный ремонт завершается на шести улицах — Арсеньевской, Царской, Лужецкой, Гвардейской, Ополченской и Шевардинской. В общей сложности привели в порядок более 3 километров дорожного полотна. Продолжается обновление дорожной разметки и установка проекционных пешеходных переходов, что должно повысить видимость в темное время суток.

По итогам заседания комиссия акцентировала необходимость своевременного завершения всех запланированных мероприятий, а также усиления взаимодействия между дорожными службами и Госавтоинспекцией для оперативного решения возникающих вопросов. Контроль за исполнением принятых решений возложен на профильные структурные подразделения администрации.