Более 3000 детей пошли в пришкольные лагеря Подольска

В Международный день защиты детей в Подольске открылись 29 пришкольных лагерей на базе 20 образовательных учреждений. В течение июня их посетят 3200 ребят.

Один из таких лагерей — «Спектр» в школе № 30 — работает уже более 10 лет. В этом году он принимает 175 школьников. Работа лагеря стартовала в 8:30 утра. Сегодня дети с первых минут погрузились в праздничную атмосферу: их ждала насыщенная двухчасовая игровая программа от представителей «Движения Первых». Началась она с флешмоба — общего танца под зажигательную песню.

Кроме того, были организованы семь творческих станций, где ребята выполняли разноплановые задания. Особое внимание в лагере уделено теме безопасности на дорогах. Профиль смены — профилактика дорожно-транспортного травматизма. Все 12 отрядов получили соответствующие тематические названия.