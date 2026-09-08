Более 290 камер видеонаблюдения установили в Наро-Фоминске с начала года

С начала 2026 года в Наро-Фоминском округе установили 294 новые камеры видеонаблюдения. Всего в системе «Безопасный регион» работают более 2600 камер.

Особое внимание в этом году уделяют подъездам многоквартирных домов и площадкам сбора твердых бытовых отходов. Новые камеры устанавливают в Наро-Фоминске, Селятине и Калининце. Видеонаблюдение также появляется на социальных объектах — в школах и детских садах. «Безопасный регион» работает в парках и скверах. Дополнительные камеры подключили на территории городища в Верее.

До конца года запланирована установка еще 261 камеры. В 2025 году к системе подключили 441 камеру, общее количество достигло 2347. Все запланированные камеры смонтируют и подключат к системе в рамках муниципальных контрактов. Работы по расширению сети видеонаблюдения ведутся в рамках программы «Безопасный регион».