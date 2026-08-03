Более 29 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Одинцове

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич проверил ход благоустройства. Он оценил ремонт дворов, обновление пешеходных маршрутов и ямочный ремонт.

В текущем сезоне в округе запланирован ремонт 12 дворовых территорий. На четырех объектах работы уже завершены, еще на шести площадках специалисты продолжают благоустройство. Два двора пока остаются в ожидании начала работ.

Отдельное внимание уделили состоянию пешеходных коммуникаций. Всего в план включено благоустройство 52 пешеходных троп. На сегодняшний день 33 объекта уже приведены в порядок, на четырех адресах работы начались, еще 15 участков находятся в графике выполнения.

Одним из направлений проверки стал ямочный ремонт дорожного покрытия. Плановый объем работ в округе составляет 29 532 квадратных метра. В ходе проведения мероприятий специалисты оцифровали 43 754 квадратных метра покрытия, а фактически устранено 29 718 квадратных метров повреждений. Таким образом, целевой показатель выполнения работ достиг 100%.

По итогам проверки Всеволод Волосевич поручил обеспечить начало работ на пяти объектах пешеходных коммуникаций не позднее 3 августа. Также специалисты должны скорректировать геометрию установки бортового камня на парковке в рамках комплексного благоустройства территорий на улице Маршала Жукова у домов № 34 и № 34А.

Контроль за выполнением работ ведется с использованием системы контроля и планирования деятельности инспекции (СКПДИ). Система позволяет отслеживать сроки, этапы выполнения и качество благоустройства на каждом объекте.