Более 285 новых фонарей уличного освещения установили в Истре с начала года

В этом году в муниципальном округе Истра коммунальные службы смонтировали и разместили более 285 новых уличных фонарей. Большинство работ выполнили из-за обращений местных жителей.

География работ охватывает множество населенных пунктов: Кострово, Синево, Толстиково, Павловская Слобода, Новопетровское, Румянцево, Алексино, Черная, Истра, Трусово, Брыково, Агрогородок, Дедовск, Талицы, Снегири, Рождествено, Зеленково, Дедово-Талызино, Селиваниха, Турово, поселок Дедовской школы-интерната, Ленино, Надовражино, Петровское.

Как отметили коммунальные службы, благодаря участию жителей в выявлении зон, требующих дополнительного освещения, это помогает делать точечные улучшения. Все предложения и запросы фиксируются на выездных администрациях и в ходе личного общения с заместителями главы округа при объездах территорий.