Более 280 жителей аварийных домов Подмосковья расселили за неделю

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За неделю из аварийного жилья в Подмосковье переехали 289 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Ключи от новых квартир получили жители 11 округов — Шатуры, Клина, Луховиц, Электрогорска, Солнечногорска, Богородского округа, Дмитрова, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Одинцова и Сергиева Посада.

В ведомстве уточнили, что жителей переселяют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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