Более 280 мероприятий ко Дню Победы пройдет в Солнечногорске

В Солнечногорске организуют масштабную программу, приуроченную к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей и гостей округа запланировано множество событий различного формата.

В программу вошли церемонии возложения цветов, концерты, выставки, уроки мужества, мастер-классы, экскурсии и акции. Полный перечень мероприятий доступен на сайте.

Более 30 церемоний пройдут у монументов, знаков, стел, братских могил и захоронений. Мероприятия 9 мая традиционно состоятся на Советской площади у памятника «Воин-освободитель», а также в микрорайоне Рекинцо у мемориала «Скорбящая мать».

Концертная программа охватит все территориальные управления и продлится с 6 по 15 мая. В Доме культуры «Выстрел» 7 мая сводный хор солистов примет участие в областной акции, представит премьеру песни и исполнит «Бессмертный полк» под шествие кадетов с портретами героев войны.

Особым событием станут адресные поздравления ветеранов, самый возрастной из которых отпраздновал 102-летие.

«В этом году мы постарались сделать программу максимально насыщенной и в то же время понятной — чтобы каждый житель мог найти свое место в этом дне. Поэтому мы собрали всю актуальную информацию в одном месте — на сайте 9маясолнечногорск.рф. Там есть полный список мероприятий и адреса, чтобы вы выбрали удобный для вас формат участия. Приходите семьями, берите детей, приглашайте близких, и конечно, соблюдайте правила безопасности», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Праздничные события распределят по нескольким локациям округа. Станции реконструкции развернутся у КДЦ «Тимоново», ДК «Испытатель» и ФОКа «Авангард».

В парке культуры и отдыха жители смогут поделиться семейными историями о Великой Отечественной войне, посетить краеведческую выставку и принять участие в настольной игре «Передай историю», разработанной в Солнечногорске при участии школьников специально ко Дню Победы.

В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» работают экспозиции «Великая Отечественная война в документах и артефактах» с экспозицией Центрального государственного архива Московской области и «Дорогами Великой Победы», где представлены работы художников ЛНР и ДНР при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза художников России.

С 7 по 9 мая гиды и краеведы на местах боевой славы расскажут о роли Солнечногорска в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, в округе проходят патриотические акции «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Вахта Памяти», «Браслет Победы» и другие.