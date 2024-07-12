Более 28 тысячи тонн продукции в год выпустит завод готовых блюд под Дмитровом

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил новый завод по производству готовых блюд в деревне Хорьяково Дмитровского городского округа. Предприятие выпускает порядка 28 тысяч тонн готовой продукции в год.

Министру показали систему приемки и хранения сырья, горячий цех, линию производства макаронных изделий, линии автоматической дозации, участок холодной стерилизации. Двойных отметил, что технологический процесс на предприятии максимально автоматизирован.

«Применяется уникальная технология, позволяющая получать продукт с заданными полезными свойствами, разными вкусами, пониженным содержанием жира или же без белков животного происхождения», — рассказал Двойных.

Он добавил, что после упаковки продукт подвергают кратковременному воздействию сверхвысоким давлением в шесть тысяч бар. Под его воздействием погибает патогенная микрофлора, но при этом сохраняются все витамины.

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