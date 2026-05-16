Более 2,8 тысячи сеянцев ели высадили в деревне Астафьево под Можайском

Акция «Сад Памяти» прошла 15 мая вблизи деревни Астафьево в Можайском округе. Представители администрации, Бородинского филиала «Мособллес» и Федерального агентства лесного хозяйства высадили 2820 сеянцев ели на площади 1,1 гектара.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил, что это не просто акция, а важнейший шаг в восстановлении лесов округа. «Посаженный лес приживется и будет расти десятилетиями. Мы создали новый лесной фонд для следующих поколений», — отметил он.

Директор Бородинского филиала «Мособллес» Махач Ширинов пояснил, что технология посадки с закрытой корневой системой позволяет высаживать сеянцы без стресса для растения: корни не травмируются, а приживаемость достигает 95–98 процентов. Лесничие делают ставку на такой посадочный материал при лесовосстановлении на сложных участках.

Мероприятие стало не только данью памяти павшим в Великой Отечественной войне, но и вкладом в выполнение федеральных задач по лесовосстановлению. Технология посадки рекомендована федеральным центром для компенсационного лесовосстановления в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Ельник на месте бывшей делянки в Астафьево станет полноценной частью лесного фонда Можайского округа. Акция «Сад Памяти» продолжается по всей стране, превращаясь из памятного события в эффективный механизм восстановления лесов России.