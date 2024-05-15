Более 28 тысяч семей получили выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 11:26 Более 28 тысяч семей получили выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье Unsplash

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Супружеские пары, прожившие в браке от 50 лет и более, могут оформить в Подмосковье выплаты. Их размер составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Данной услугой в Московской области воспользовались более 28 тысяч раз. Отмечается, что единовременное пособие к юбилею совместной жизни назначается одному из супругов.

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Подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. В последующие годы выплаты будут назначать проактивно. Оформить услугу можно на региональном портале.

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