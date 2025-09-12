Более 270 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ в Подмосковье продолжается. С связи с этим врачи рекомендуют задуматься о вакцинации. Более 270 тысяч человек уже сделали прививки, 99 тысяч из них — дети, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Специалисты рекомендуют вакцинироваться пораньше, лучше в сентябре — ноябре, чтобы было время для выработки иммунитета.
По данным Роспотребнадзора, сейчас в Московской области в основном преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии — риновирус, парагрипп и COVID-19. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле.
