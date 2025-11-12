Более 270 тысяч услуг по земле и имуществу предоставили в Подмосковье с января

Жители Подмосковья все активнее пользуются электронными услугами Министерства имущественных отношений, связанными с землей и недвижимостью. По словам министра Тихона Фиросова, за десять месяцев 2025 года специалисты оказали 270 тысяч услуг — это на 35 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Многие сервисы ведомства прошли цифровую трансформацию и стали удобнее. Так, при расчете платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка теперь достаточно ввести кадастровый номер — система сама подставит данные, проверит корректность информации и подскажет, когда можно изменить назначение участка бесплатно.

«Благодаря развитию цифровых технологий жители Подмосковья экономят свое время и силы, легко получая необходимые государственные услуги по земле и имуществу. В прошлом месяце мы оптимизировали еще две услуги: сервис автоматического анализа объекта недвижимости внедрен в услугу по предоставлению муниципального имущества в безвозмездное пользование, а сервисы автогенерации схемы земельного участка и предпроверки ранее поданного заявления подключили к услуге по перераспределению земель», — подчеркнул Фирсов.

Также обновили сервис, где можно получить справку об отсутствии задолженности по аренде земли: если заявитель загружает лишний или неверный файл, система сразу предупреждает об этом. Упростили и процедуру получения разрешения на использование земельных участков — теперь заявитель может создать схему участка онлайн без помощи кадастрового инженера.

В ведомстве подчеркнули, что спрос растет на все направления работы. Так, услугой по перераспределению земель воспользовались более 62,5 тысячи человек — почти на пять тысяч больше, чем годом ранее, а за предварительным согласованием предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обратились 55 тысяч заявителей.