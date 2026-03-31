Более 270 нарушений правил парковки выявили за неделю в Подмосковье

Более 270 случаев нарушения правил парковки выявили за неделю во дворах Подмосковья. Привлечь водителей к ответственности помогло приложение «Народный инспектор», которым активно пользуются жители региона.

Более 200 нарушений пришлось на парковку машин у мусорных баков. При этом больше всего случаев выявили в Ленинском округе (60), Одинцове (48) и Красногорске (43).

Всего с начала марта за неправильную парковку привлекли к ответственности более 340 автовладельцев.

«Народный инспектор» работает на базе мобильного приложения «Добродел». Сервис позволяет жителям фиксировать парковку на газонах и детских площадках, случаи сброса мусора из автомобиля и другие нарушения. Достаточно снять короткий видеоролик или сделать фото с описанием проблемы.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что это удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля.