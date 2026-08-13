Более 270 информаторов расскажут жителям Воскресенска о выборах

В муниципалитете состоялось плановое обучение информаторов участковых избирательных комиссий. С 20 августа по 15 сентября специалисты проведут поквартирные обходы, чтобы рассказать о предстоящих выборах.

Председатель территориальной избирательной комиссии округа Игорь Подоленчук рассказал, что к работе привлечены 279 информаторов. Их деятельность будет осуществляться с использованием специализированного программного обеспечения, установленного на мобильные устройства.

В задачи специалистов входит проведение обхода для информирования граждан о датах, форматах и времени голосования, а также о режиме работы избирательных участков.

Узнать информаторов можно будет по специальной форме: бейджи, жилеты или футболки синего цвета с соответствующей символикой, установленной избирательной комиссией Московской области.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IX созыва и депутатов Московской областной Думы VIII созыва пройдут в период с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно как непосредственно на участке, так и дистанционно. Для участия в онлайн-голосовании необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Заявление нужно подать не позднее 14 сентября.