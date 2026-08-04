Более 270 гектаров земли предоставили фермерским хозяйствам в Подмосковье

В июле 2026 года Минмособлимущество выделило крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) свыше 270 гектаров сельскохозяйственных земель в семи округах Московской области.

По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, 10 фермерских хозяйств получили участки для развития растениеводства, рыбоводства, пчеловодства и овощеводства. Земли были переданы без торгов в городских и муниципальных округах Шатура, Павлово-Посадский, Ступино, Серебряные Пруды, Коломна, Наро-Фоминский и Дмитровский.

Наибольшие площади были выделены в Шатуре — 120 гектаров, в Серебряных Прудах — 83,5 гектара и в Коломне — 53,7 гектара.

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