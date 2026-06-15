Более 270 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные

В минувшие выходные жители Подмосковья старше 18 лет могли пройти профосмотр у врачей в парках. В акции поучаствовали 275 человек.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» дает возможность жителям проконсультироваться с врачами прямо во время прогулки.

«В эти выходные выездные бригады врачей работали в 21 парке Подмосковья. Возможностью проверить свое здоровье воспользовались 275 человек, а с начала старта акции „Проверь свое здоровье в парке“ уже почти 750», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Результаты обследований направят жителям в личный кабинет на портале «Здоровье».

По необходимости пациентов направляли на дополнительное обследование.

Акция проводится в Подмосковье ежегодно.