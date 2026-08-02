Более 2,7 тысячи многодетных семей получили соцподдержку в Коломне

В Коломне более 2700 многодетных семей пользуются мерами социальной поддержки. В преддверии нового учебного года для них предусмотрены выплаты на школьную форму: 3000 рублей на каждого ребенка-школьника и дополнительно 7000 рублей для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Начальник окружного управления № 11 Министерства социального развития Московской области Александр Шандров рассказал, что в управлении действуют различные меры поддержки. Выплаты предусмотрены и для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью — в Коломне этой мерой пользуются 149 семей. С 10 августа малообеспеченные семьи, где дети идут в первый класс, смогут получить бесплатный школьный набор.

Семья Крымцевых из Коломны воспитывает троих детей. Елена Крымцева поделилась, что государство помогает достаточно хорошо: у детей бесплатный проезд на городском транспорте, также можно добраться до Москвы и ездить в метро. Семья получила бесплатный земельный участок, планирует построить дом.

«Государственная поддержка многодетным семьям очень ощутима, потому что в нашем окружении тоже достаточное количество многодетных семей. Я вижу, что дети ездят в лагеря бесплатно, получают финансовую помощь, если какие-то финансовые трудности в семьях. То есть никто не забыт, никто не заброшен, за что большое спасибо», — отметила Елена Крымцева.

Сегодня большинство льгот можно оформить удаленно через «Госуслуги», что значительно облегчает жизнь многодетным родителям. Поддержка семей с детьми остается одним из важнейших направлений народной программы «Единой России». За пять лет объем финансирования сферы материнства и детства в Подмосковье вырос на 80%, а количество многодетных семей увеличилось более чем на треть.