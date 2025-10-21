Более 2,7 тысячи машин задействуют в уборке улиц Подмосковья зимой

Более 2,7 тысячи спецмашин задействуют в уборке улиц в Подмосковье зимой. Они будут обеспечивать безопасное движение на дорогах и убирать снег.

Коммунальные службы перейдут на зимнее содержание дорог 5 ноября. К этой дате спецтехнику переоборудуют.

«Для обеспечения уборки тротуаров и посадочных площадок были закуплены около 550 ручных роторов и щеток, пескоразбрасывателей и роторов для тракторов и погрузчиков», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

Всего в работах задействуют более двух тысяч специалистов. Для обработки улиц ото льда подготовят 690 тысяч тонн материалов.

«Планируем увеличить штат Мосавтодора, и сейчас ведем активную работу по привлечению новых сотрудников: водителей комбинированных дорожных машин, трактористов, машинистов и дорожных рабочих», — добавил Марат Сибатулин.

Дорожники также продолжают ремонт ям и элементов инфраструктуры.