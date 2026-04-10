Более 2,7 тысячи ям устранили на дорогах Истры с начала года

В Истре с начала года на муниципальных дорогах обнаружили 3237 ям. Устранили 85% от количества выявленных — более 2,7 тысячи дефектов.

Только за последнюю неделю обнаружили свыше 1130 ям, при этом ликвидировали 1295. Скорость устранения ям на сегодняшний день превышает темпы их выявления. Это позволяет системно снижать общий объем проблемных участков и повышать качество дорожного полотна.

По региональным дорогам, протяженность которых в Истре составляет 434 километра, с начала года зафиксировали более 10,5 тысячи дефектов. Устранили 6673.

Мобильные комплексы мониторинга в ежедневном режиме обследуют дороги округа. Данные о ямах автоматически поступают в систему «СКПДИ» для фиксации и дальнейшей обработки. Ямочный ремонт выполняется с применением литого и холодного асфальтобетона. Контроль качества работ также ведется через систему «СКПДИ», где каждый этап сопровождается фотофиксацией и заносится в единую базу данных. Работа продолжается в ежедневном режиме.