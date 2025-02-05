Более 2,7 тысячи домов в Дмитрове догазифицировали по президентской программе

Доступ к газу расширяют для жителей населенных пунктов Дмитровского округа. За время реализации президентской программы в муниципалитете подали более восьми тысяч заявок, из них выполнили почти три тысячи запросов.

Проекты реализуют сотрудники «Мособлгаза». К примеру, в деревне Новое Сельцо ввели в эксплуатацию новый пункт редуцирования. Это позволит подключить к газу 37 домовладений.

«В рамках президентской программы „Социальная газификация“ мы сделали важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей. Это не просто цифры, это реальные изменения в жизни людей: тепло в домах, комфорт и уверенность в завтрашнем дне», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Также специалисты «Мособлгаза» следят за безопасностью существующих подключений. Накануне оборудование проверили в частном доме в селе Орудьево.

Напомним, что подать заявку и отслеживать ее статус можно на областном портале «Госуслуги».