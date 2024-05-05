Более 27 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 17:23 Более 27 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству Жители Химок проголосовали за благоустройство объектов в округе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химчане активно проголосовали за благоустройство города: свыше 27 тысяч человек выбрали территории, которые обновят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор было представлено 11 территорий.

В городском округе Химки завершилось всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общегородских объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего свои голоса отдали более 27 тысяч жителей.

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«Количество проголосовавших химчан приятно радует. Мы в очередной раз убедились в том, что в Химках живут крайне осознанные граждане, которым небезразлична дальнейшая судьба нашего муниципалитета», — подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова.

В этом году на обсуждение было вынесено 11 общественных пространств. В их числе — территории, прилегающие к улице Марии Рубцовой, возле Дворца культуры «Фирсановка», около озера «Черное» и другие. После подсчета всех голосов будет определен объект-победитель. Проект будет реализован в 2025 году.

«В рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“ — каждый может выдвинуть свое предложение по благоустройству того или иного общественного пространства и заканчивая выбором объекта, который получит новый облик», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова

Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам сохранить свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности. По поручению президента Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлен до 2030 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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