Более 27 тысяч заявлений подали через МФЦ жители Волоколамска в 2025 году

Волоколамцы продолжают активно пользоваться электронными госуслугами. Свыше 17 тысяч обращений были поданы при поддержке специалистов местного многофункционального центра.

В 2025 году через региональный портал государственных услуг жители округа подали 27 677 заявлений. Статистика показала, какие услуги оказались самыми востребованными. По земельным вопросам подано 4 214 обращений, по присвоению адреса — 3 556. Выплаты на детей оформили 4 617 заявителей, а пособия, компенсации и льготы получили 5 326 человек. Кроме того, 2 854 жителя оформили социальные карты, а сервисом пополнения карты «Стрелка» воспользовались 1 450 раз.

Заместитель главы округа Евгений Смирнов отметил, что в многофункциональном центре работают компьютеры для самостоятельной подачи заявлений, а консультанты всегда готовы помочь, чтобы сделать процесс максимально удобным.

Центр работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 по адресу: Волоколамск, улица Революционная, дом 3.