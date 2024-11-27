Более 27 тысяч тонн ПЭТ-отходов переработали в Подмосковье с января

С января по октябрь в Московской области девять комплексов по переработке отходов переработали свыше 27 тысяч тонн полиэтилентерефталата. Среди лидеров — КПО «Дон» — более 5,1 тысячи тонн, «Север» — свыше пяти тысяч тонн, «Юг» — более 4,5 тысячи тонн, «Восток» и «Нева» — по 4,4 тысячи тонн. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Полиэтилентерефталат считается одним из самых востребованных вторичных материалов. Его использование позволяет сократить затраты на транспортировку и увеличить срок хранения пищевых продуктов по сравнению с аналогами из стекла.

Этот материал применяется в пищевой и фармацевтической промышленности, машиностроении, электротехнике и быту. Из ПЭТ также производят изделия технического и медицинского назначения, емкости для косметики и бытовой химии, посуду и упаковку для напитков.