Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-лицензировании загототовки лома

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов, могут получить лицензию на свою деятельность на портале госуслуг Московской области. Согласно информации из пресс-службы Мингосуправления региона, услугой уже воспользовались более 2,7 тысяч раз.

Для получения лицензии необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения» с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления.

На портале можно не только получить лицензию, но и подать заявление на прекращение ее действия, внесение изменений в реестр лицензий или запросить сведения из этого реестра. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя.

Важно отметить, что сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно. Стоимость других услуг можно уточнить на региональном портале [1].

