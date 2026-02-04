Более 27 тысяч кубометров снега вывезли с территории Можайского округа

Такой объем набрался с начала января после обильных снегопадов. Сейчас на уборке ежедневно работают 8 погрузчиков и 15 самосвалов.

Основные усилия коммунальных и дорожных служб сосредоточены на вывозе снежных масс на специальные площадки. Это необходимо для безопасности дорожного движения, поддержания нормативной ширины проезжей части и удобства жителей.

Например, в деревне Ивакино за два дня планируется вывезти около 300 кубометров снега. Работы «Мосавтодора» также идут в самом Можайске и в крупных населенных пунктах — в Уваровке и Бородине, а также в поселках Спутник, Красный Балтиец, Гидроузел, Колычево и других. Специалисты Единого дорожно-транспортного центра в приоритетном порядке убрали снежные завалы около школ и других социально значимых объектов.

Службы также обращаются к автовладельцам с просьбой по возможности не оставлять машины на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе специализированной техники.

Жители могут обращаться с вопросами, связанными с уборкой снега, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.