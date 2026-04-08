Более 2600 дефектов дорожного покрытия устранили на дорогах Коломны и Озер

Ямочный ремонт на дорогах городского округа Коломна продолжается. По данным на 7 апреля включительно, на муниципальных дорогах уже устранено 2624 дефекта покрытия, в том числе — по обращениям жителей на портал «Добродел» и напрямую в администрацию муниципалитета.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров сообщил, что план по устранению 60-70 ям в день подрядчиками выполняется. Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь. При наступлении устойчивой теплой погоды подрядчики перейдут на традиционную асфальтобетонную смесь.

Основной дорожный ремонт в округе начнется не позже мая, а если позволит погода — то и раньше. Уже определены три подрядные организации, которым предстоит до ноября отремонтировать 83 участка муниципальных автомобильных дорог.