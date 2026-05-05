Более 260 знаков «Готов к труду и обороне» получили Химки с начала года

Химки заняли третье место в Подмосковье по количеству выданных знаков ГТО. С начала 2026 года химчане получили 267 знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По всему Подмосковью за этот период выдали 5145 знаков, в испытаниях приняли участие более 20 тысяч человек.

Значок «Готов к труду и обороне» открывает ряд полезных возможностей. Абитуриенты получают дополнительные баллы при поступлении в вузы. С 2025 года доступен налоговый вычет до 18 тысяч рублей за год — для этого требуется сдать нормативы на любой знак и пройти диспансеризацию в том же календарном году.

Чтобы присоединиться к комплексу ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном портале и заполнить анкету с личными данными, включая возраст — он определяет ступень участия. Всего есть 11 категорий: от 6 лет до 70 лет и старше. После всех действий присваивается уникальный идентификатор для испытаний, а перед ними нужен медицинский допуск от врача.

Центр тестирования в Химках работает в спорткомплексе «Арена Химки». Записаться можно по телефону организации в округе или самостоятельно через сайт.

