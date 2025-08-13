Более 260 тысяч вызовов поступило с начала года в «Систему-112 " в Одинцове

Операторы «Системы-112» продолжают свою работу в Одинцовском округе. За прошедшие шесть месяцев они обработали более 260 тысяч звонков.

Представители центра отметили, что ложные вызовы мешают нормальной работе служб спасения и занимают линии, по которым в этот момент пытаются дозвониться люди, действительно нуждающиеся в помощи.

При выявлении таких случае граждане, совершивших их, получают обратный звонок, в ходе которого им разъясняют ответственность за ложные вызовы экстренных служб из хулиганских побуждений. Причем наказание за подобные действия может быть как административным, так и уголовным. Специалисты фиксируют данные «телефонных хулиганов» в базе, и при повторных ложных вызовах информация передается в правоохранительные органы.

Если вызов на номер «112» совершен по ошибке, рекомендуется не бросать трубку, а объясниться с оператором — иначе сотрудники могут перезвонить для уточнения, нужна ли вам помощь.