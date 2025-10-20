Более 260 тысяч рублей взыскали с компании в Ногинске за увольнение сотрудника

Судебные приставы Подмосковья обязали работодателя восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника, а также выплатить ему зарплату за время прогула и моральный ущерб. Для этого ведомству потребовалось возбудить два исполнительных производства.

Гражданин проживал в Орловской области и трудился удаленно в организации по оптовой торговле удобрений и агрохимических продуктов менеджером по продажам. Из-за небольшого конфликта с руководителем, работнику сделали выговор, а после расторгли с ним трудовой договор.

Не согласившись с увольнением, он обратился с иском в суд, где его приказ об увольнении признали недействительным. Работодателя обязали восстановить гражданина в должности, выплатить зарплату за вынужденный прогул и возместить моральный вред на более чем 260 тысяч рублей.

За исполнение взялся Ногинский районный отдел судебных приставов. Ведомство возбудило два исполнительных производства и напомнило должнику от обязательствах, предупредив руководителя об уголовной ответственности.

На принятые меры компания не отреагировала, из-за чего пришлось арестовать счета организации и запретить регистрационные действия с пятью единицами спецтехники. Кроме того, приставы потребовали с виновного исполнительный сбор.

После этого решение суда было исполнено в полном объеме.