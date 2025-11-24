Более 260 спортсменов собрал чемпионат по кобудо в Подольске

В универсально-спортивном центре «Юность» прошли чемпионат и первенство Всероссийской федерации кобудо среди атлетов старше 10 лет. В соревнованиях приняли участие около 260 спортсменов из Саратовской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Московской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Турнир включал четыре вида соревнований, в том числе японский рукопашный бой ниппон кэмпо, в котором спортсмены в защитном оборудовании должны продемонстрировать боевую ударную и бросковую технику. Зрелищное направление нунчаку-бои включало четыре разнообразных перехвата и удар. В тайхо- дзюцу демонстрировали приемы самообороны. В ката кобудо показывали гимнастические комплексы с восточным оружием.

Поединки длились не более полутора минут.

Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и дипломами. Результаты станут известны в конце ноября.