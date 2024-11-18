Более 260 мусорных баков заменили в 13 округах Подмосковья в октябре

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Рузский региональный оператор заменил более 260 сломанных серых и синих контейнеров на подконтрольных территориях в 13 городских округах Московской области в октябре. В этом же месяце установили более 50 дополнительных баков для сбора отходов.

На склады предприятия поступило еще 110 серых контейнеров для твердых коммунальных отходов, которые будут распределены по мере возникновения необходимости. Компания проводит регулярную модернизацию контейнерного парка в рамках своей деятельности.

Кроме обновления контейнеров, специалисты продолжают заботиться о содержании площадок для сбора отходов. Для обеспечения бесперебойного функционирования региональный оператор использует специализированную технику, включая мусоровозы и бункеровозы.

За месяц из 13 городских округов в зоне обслуживания регоператора вывезли свыше 840 тысяч кубических метров отходов.