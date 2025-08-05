Более 260 легальных точек торговли арбузами открыли в Подмосковье

Сезон продажи арбузов и дынь начался в Подмосковье 1 августа и продлится до 1 ноября. В этом году купить бахчевые можно в 268 официальных торговых точках, которые соответствуют всем нормам качества и безопасности. Их список доступен на сайте .

Так, арбузы и дыни продаются в Одинцове на улице Свободы, рядом с домом № 1, в Павловском Посаде на улице 1 Мая у дома № 28/5, а также во Фрязине на Московской улице у дома № 5.

В Минсельзозе региона напомнили, что такие торговые точки должны работать на основании договоров с администрациями или владельцами земли. У каждого продавца должны быть документы, подтверждающие качество продукции — сертификат или декларация о соответствии. Эти бумаги подтверждают, что продукция безопасна и прошла проверку.

Цены в этом сезоне варьируются: арбузы стоят от 50 до 80 рублей за килограмм, дыни — от 100 до 130 рублей. Чтобы выбрать хороший арбуз, стоит обратить внимание на его внешний вид — у спелого плода твердая корка, сухой хвостик и желтое или оранжевое пятно на боку. При постукивании арбуз должен издавать звонкий звук — это говорит о его спелости. При выборе дыни главное — отсутствие трещин, вмятин и царапин, через которые могут попасть вредные бактерии.