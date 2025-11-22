Более 260 домов подключили к газу в Лосино-Петровском в рамках соцпрограммы

Президентскую программу социальной газификации продолжают реализовывать в Лосино-Петровском. К ресурсу подключили уже 265 домов.

Накануне газ появился в домах жителей деревни Корпуса. Специалисты построили здесь газовые сети.

Их протяженность составила 280 метров. К 21 ноября газифицировали уже 10 домов.

Отметим, что трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Подать заявку можно с помощью официального сайта Мособлгаза или портала Госуслуг.

Важно, чтобы в границах населенного пункта был действующий распределительный газопровод. Также дом должен быть зарегистрирован.

Жителям нужно будет лишь оплатить работы внутри участка. Кроме того, их попросят заплатить за выбранный комплект оборудования в рамках комплексного договора.

Добавим, что претендовать на бесплатное проведение работ внутри участка могут льготные категории граждан. К ним, к примеру, относятся, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, многодетные семьи.