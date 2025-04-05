Более 260 человек приняли участие в аукционах в Подмосковье за неделю

С 24 по 28 марта 2025 года в Подмосковье прошел 101 земельно-имущественный аукцион. В торгах приняли участие 265 человек — в среднем около 2–3 претендентов на каждый лот. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политики региона.

В ведомстве напомнили, что в аукционах побеждает тот, кто предложит самую высокую цену, но если на лот заявится только один участник, он сможет получить его по минимальной стоимости.

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