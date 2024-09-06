Более 260 баков для сбора отходов обновили в 3 округах Подмосковья в августе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Региональный оператор Каширского кластера обновил 266 баков на контейнерных площадках в августе. Также установили 140 дополнительных емкостей для сбора бытовых отходов.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, больше всего баков заменили в Домодедове — 63 бака, Коломне — 30 и в Ленинском городском округе — 34 бака.

При модернизации контейнерных площадок учитывается мнение жителей. Обновление контейнерных площадок идет по всему региону по поручению ведомства.

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