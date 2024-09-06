Более 260 баков для сбора отходов обновили в 3 округах Подмосковья в августе

Региональный оператор Каширского кластера обновил 266 баков на контейнерных площадках в августе. Также установили 140 дополнительных емкостей для сбора бытовых отходов.
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, больше всего баков заменили в Домодедове — 63 бака, Коломне — 30 и в Ленинском городском округе — 34 бака.
При модернизации контейнерных площадок учитывается мнение жителей. Обновление контейнерных площадок идет по всему региону по поручению ведомства.