Более 2,6 тысячи врачей получили бесплатные участки в Подмосковье с 2021 года

Врачи из Подмосковья могут получить бесплатный земельный участок в рамках программы поддержки. С 2021 года в ней поучаствовали более 2,6 тысячи медиков.

Земельные участки врачам предоставляют для строительства дома или дачи. Для участия в программе нужно работать в одном из госучреждений Подмосковья и иметь стаж не менее трех лет.

«Мы реализуем широкий комплекс мер социальной поддержки для врачей, ряд программ направлен на решение жилищного вопроса. За время действия программы земельные участки в Подмосковье получили более 2,6 тысячи врачей, работающих в наших медицинских учреждениях», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Получить участок могут врачи 39 специальностей в 32 городских округах. Если в течение шести лет на территории построят дом или другое капитальное сооружение, то землю можно оформить в собственность.

В регионе также действуют другие меры поддержки врачей. Среди них программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Узнать о них больше можно по ссылке.